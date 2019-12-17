В Мужах заработал новый комплекс по заготовке оленины

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-17T08:39:54+03:00

Качество мяса теперь не будет зависеть от погода

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Новый заготовительный комплекс в Мужах приступил к работе. Он стал вторым открывшимся в Шурышкарском районе, первый действует в селе Питляр. С запуском нового производства в районе полностью закрылась потребность в современных заготовительных объектах. Его приобрели и установили в рамках областной программы «Сотрудничество».

В рамках рабочей поездки в Шурышкарский район первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников осмотрел оба убойных комплекса и ознакомился с производственным процессом. Он подтвердил, что кампания по заготовке оленины в райцентре проходит в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции». Ветеринарные специалисты присутствуют на всех этапах убоя.

Как рассказал глава района Андрей Головин, заготовители с запуском этого объекта ушли от той проблемы, когда качество мяса и заготовка зависели от погоды. В состав комплекса в селе Мужи включены два дополнительных модуля: цех обработки кишечного сырья и морозильная камера для хранения готовой продукции. Производительность каждого из модульных объектов – 100 голов северного оленя в смену.

Руководитель службы ветеринарии ЯНАО, главный ветеринарный врач Евгений Попов отметил, что упитанность животных в текущем году хорошая. Преобладает мясо первой категории.

В Шурышкарском районе сегодня выпасается более 23 тысяч оленей. В нынешнюю убойную кампанию на комплексе в селе Мужи планируют заготовить 38 тонн мяса северных оленей. Еще 30 тонн – на комплексе в селе Питляр.

Из запланированного 2300 тонн мяса оленя в этом году 1540 тонн уже заготовили, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU