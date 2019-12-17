В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали три человека

СЕГОДНЯ 08:22 2019-12-17T08:25:26+03:00

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На 270 километре автодороги Сургут-Салехард столкнулись два автомобиля. Авария произошла в 11.45 16 декабря. «Шкода» вылетела на встречку, где и встретила «Шевроле Ниву». В результате ДТП пострадали три человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель «чеха» не учел безопасную скорость движения, особенности и состояние машины, дорожные и метеорологические условия. В это время была плохая видимость из-за снегопада. В результате автомобилист не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Травмы получили водитель и пассажир внедорожника, а также пассажир «Шкоды».

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых травмировано 5 человек. С начала 2019 года в 4657 зарегистрированных ДТП погибли 32 человека и 527 травмированы, в их числе 63 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU