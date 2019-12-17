2019-12-17T08:06:57+03:00
Происшествия

В Ноябрьске на дне колодца обнаружили мертвую женщину

Назначена судебно-криминалистическая экспертиза
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске на дне колодца обнаружили мертвую женщинуВ Ноябрьске на дне колодца обнаружили мертвую женщинуФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Ноябрьске начали доследственную проверку по факту гибели женщины. Тело 44-летней ноябрянки обнаружено в ночь с 15 на 16 декабря в колодце во дворе жилого дома. Личность погибшей уже установлена. Это женщина без определенного места жительства, не имеющая стремлений как-то наладить свой быт.

Как сообщила «Комсомольской правде – Ямал» старший помощник по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова, тело имеет гнилостные изменения, следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Тем не менее назначена судебно-криминалистическая экспертиза, чтобы достоверно установить, из-за чего умерла женщина и время ее кончины.

В следкоме уточнили, что определяется также круг лиц, с которыми она в последнее время общалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале начали проверку после учений с раздетыми школьниками на морозе
В Салехарде обсуждают вопросы этноконфессиональной политики
В «Ноябрьск парке» модернизировали сеть видеонаблюдения
Мошенник продал надымчанину виртуальный двигатель для снегохода
Уренгойский тяжелоатлет установил рекорд Ямала
В Салехарде Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости к ветеранам
В Мужах заработал новый комплекс по заготовке оленины
В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали три человека
В Ноябрьске на дне колодца обнаружили мертвую женщину
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
В Надыме ждет суда мужчина, едва не убивший именинника
Погода на Ямале 17 декабря: снег при юго-западном ветре
Жителю Лабытнанги грозит пять лет за прогулку на чужом автомобиле
Новый прокурор Ямала рассказа губернатору о приоритетах в работе
В Пуровском районе призовой фонд конкурса инициатив вырос вдвое
Житель Лабытнанги поверил мошеннику с паспортом и отдал деньги
ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%
Глава Салехарда встретился с родителями учеников двух переполненных школ
Мастера из Ижевска возведут «Семь чудес античного света» в Уренгое
В Лабытнанги мнимый покупатель квартиры облапошил пенсионера
Ямальский район до 2025 года расселит 700 аварийных квартир
Добровольцы ЯНАО получили больше миллиона на развитие соцпроектов
Ноябрьская фан-зона болельщиков «Факела» стала самой массовой
«Тёплый день»: лабытнангцы исполнят все мечты нуждающихся детей
В селе Нори освятили возрожденный храм
В ДТП на перекрестке в Новом Уренгое пострадал ребенок
На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги закрыли полосу
В мировых судах Ямала проложили рельсы для архивов
Почти 370 миллионов рублей потратят в 2020 году на благоустройство Салехарда