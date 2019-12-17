В Ноябрьске на дне колодца обнаружили мертвую женщину

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-17T08:06:57+03:00

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В Ноябрьске начали доследственную проверку по факту гибели женщины. Тело 44-летней ноябрянки обнаружено в ночь с 15 на 16 декабря в колодце во дворе жилого дома. Личность погибшей уже установлена. Это женщина без определенного места жительства, не имеющая стремлений как-то наладить свой быт.

Как сообщила «Комсомольской правде – Ямал» старший помощник по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова, тело имеет гнилостные изменения, следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Тем не менее назначена судебно-криминалистическая экспертиза, чтобы достоверно установить, из-за чего умерла женщина и время ее кончины.

В следкоме уточнили, что определяется также круг лиц, с которыми она в последнее время общалась.

ИСТОЧНИК KP.RU