2019-12-17T06:22:35+03:00
Происшествия

В Надыме ждет суда мужчина, едва не убивший именинника

Мужчина ответил ударом ножа на замечание хозяина квартиры
Анна Полякова
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В Надыме ждет суда мужчина, едва не убивший именинникаВ Надыме ждет суда мужчина, едва не убивший именинникаФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в покушении на убийство. Конфликт, закончившийся поножовщиной, он затеял 29 сентября 2019 года.

Компания отмечала день рождения хозяина квартиры. В какой-то момент гость – 34-летний, ранее судимый мужчина, грубо выразился в адрес родственницы виновника торжества. Хозяин квартиры не смог проигнорировать выпад наглеца и сделал ему замечание.

Обиженный гость вооружился кухонным ножом и напал на именинника, ранив его в грудь и живот. Находившиеся в квартире люди остановили рассвирепевшего и вызвали скорую помощь. Раненого успели спасти.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Теперь его судьбу решит суд, куда уже ушло уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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