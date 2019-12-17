СЕГОДНЯ 05:23 2019-12-17T05:23:36+03:00

Погода на Ямале 17 декабря: снег при юго-западном ветре Фото: Анна Полякова

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Во вторник,17 декабря, метеорологи прогнозируют в Салехарде – 12 градусов. Будет пасмурно, кратковременный снег пройдет утром и ближе к ночи. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Ноябрьске -9 градусов, пасмурно, периодически - снег. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое -7 градусов, пасмурный день. Снег будет идти весь день с разной интенсивностью. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Надыме -7 градусов, пасмурно и снежно. Юго-западный ветер 5 м/с.

В Губкинском днем -8 градусов, пасмурно. Снег ожидается утром и вечером. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале - 8 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Муравленко -9 градусов, пасмурно, небольшой снег пройдет в середине дня. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Лабытнанги -12 градусов, пасмурно. Кратковременный снег пройдет утром и вечером. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU