2019-12-16T16:15:26+03:00
Происшествия

Жителю Лабытнанги грозит пять лет за прогулку на чужом автомобиле

Автоугонщик не первый раз попадает в поле зрения полицейских
Анна Полякова
Поделиться:
Жителю Лабытнанги грозит пять лет за прогулку на чужом автомобиле Фото: pixabay.comЖителю Лабытнанги грозит пять лет за прогулку на чужом автомобиле Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Лабытнанги задержали 38-летнего автоугонщика. Ему грозит 5 лет лишения свободы за прогулку на чужой машине.

О происшествии рассказала горожанка. 10 декабря она сообщила в полиции, что у нее исчез автомобиль. Выяснилось, с 8 по 10 ноября неизвестный незаконно завладел машиной, которая была припаркована во дворе жилого дома.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался не работающий ранее судимый местный житель. 10 декабря он открыл штатными ключами машину и решил покататься на ней.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». С подозреваемого взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителю Лабытнанги грозит пять лет за прогулку на чужом автомобиле
Новый прокурор Ямала рассказа губернатору о приоритетах в работе
В Пуровском районе призовой фонд конкурса инициатив вырос вдвое
Житель Лабытнанги поверил мошеннику с паспортом и отдал деньги
ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%
Глава Салехарда встретился с родителями двух переполненных школ
Мастера из Ижевска возведут «Семь чудес античного света» в Уренгое
В Лабытнанги мнимый покупатель квартиры облапошил пенсионера
Ямальский район до 2025 года расселит 700 аварийных квартир
Добровольцы ЯНАО получили больше миллиона на развитие соцпроектов
Ноябрьская фан-зона болельщиков «Факела» стала самой массовой
«Тёплый день»: лабытнангцы исполнят все мечты нуждающихся детей
В селе Нори освятили возрожденный храм
В ДТП на перекрестке в Новом Уренгое пострадал ребенок
На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги закрыли полосу
В мировых судах Ямала проложили рельсы для архивов
Почти 370 миллионов рублей потратят в 2020 году на благоустройство Салехарда