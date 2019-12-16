СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-16T16:15:26+03:00

Жителю Лабытнанги грозит пять лет за прогулку на чужом автомобиле Фото: pixabay.com

Автоугонщик не первый раз попадает в поле зрения полицейских

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В Лабытнанги задержали 38-летнего автоугонщика. Ему грозит 5 лет лишения свободы за прогулку на чужой машине.

О происшествии рассказала горожанка. 10 декабря она сообщила в полиции, что у нее исчез автомобиль. Выяснилось, с 8 по 10 ноября неизвестный незаконно завладел машиной, которая была припаркована во дворе жилого дома.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался не работающий ранее судимый местный житель. 10 декабря он открыл штатными ключами машину и решил покататься на ней.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». С подозреваемого взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU