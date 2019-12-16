2019-12-16T15:59:24+03:00
Политика

Новый прокурор Ямала рассказа губернатору о приоритетах в работе

Обсуждались вопросы взаимодействия между правительством и ведомством
Анна Полякова
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Новый прокурор Ямала рассказа губернатору о приоритетах в работе Фото: yanao.ruНовый прокурор Ямала рассказа губернатору о приоритетах в работе Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с новым прокурором региона Анатолием Васильевым. Во разговоре также принял участие начальник управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Дмитрий Брытков. Участники встречи обсудили Вопросы взаимодействия между правительством ЯНАО и прокуратурой региона.

- Никогда у нас не было серьезных противоречий с прокуратурой. Уверен, что мы продолжим эффективное взаимодействие, – сказал Дмитрий Артюхов, добавив, что задача одна общая – развивать округ, повышать качество жизни людей, выполняя при этом все требования закона.

В числе приоритетных направлений работы новый прокурор отметил защиту социальных прав граждан, включая вопросы своевременной выплаты зарплаты и обеспечения прав жителей при переселении из ветхого и аварийного жилья, сообщает правительство ЯНАО.

Напомним, Анатолий Васильев назначен на должность прокурора Ямала 6 декабря 2019 года. Руководить ведомством он будет в течение пяти лет. Уроженец Хабаровского края в разное время был прокурором Еврейской АО и Магаданской области. Имеет множество правительственных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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