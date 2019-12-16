2019-12-16T15:19:35+03:00
Общество

В Пуровском районе призовой фонд конкурса инициатив вырос вдвое

На реализацию лучших идей направят десять миллионов рублей
Анна Полякова
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В Пуровском районе призовой фонд конкурса инициатив вырос вдвое Фото: puradm.ruВ Пуровском районе призовой фонд конкурса инициатив вырос вдвое Фото: puradm.ru
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В Пуровском района любой желающий, который знает, как изменить жизнь своего двора, поселка или города к лучшему, может стать участником конкурса инициатив под названием «Уютный Ямал». Призовой фонд третьего конкурса вырос вдвое. На реализацию лучших идей направят десять миллионов рублей из районного бюджета.

Жители самостоятельно определяют проблемы, выдвигают идеи по их решению и контролируют расходование средств и качество работ. Подход инициативного бюджетирования позволяет максимально эффективно расходовать средства казны и привлечь как можно больше пуровчан к решению вопросов местного значения. Первый районный конкурс инициатив провели два года назад. В результате в Тарко-Сале появился веревочный парк для занятий фрироупом.

Помимо районного конкурса, в бюджете каждого поселения также предусмотрены средства на инициативное бюджетирование. В Уренгое, Пурпе, Ханымее на реализацию народных идей заложено по миллиону, в Пуровске, Халясавэе, Харампуре и Самбурге по 500 тыс. рублей.

С 16 декабря до 31 января в департаменте финансов и казначейства администрации Пуровского района конкурсная комиссия ждёт от пуровчан проектов по благоустройству дворовых территорий, установки детских и спортплощадок, ремонту дорог, тротуаров и любым другим направлениям, относящимся к вопросам местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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