Житель Лабытнанги поверил мошеннику с паспортом и отдал деньги

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-16T14:55:49+03:00

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В Лабытнанги полицейские возбудили уголовное дело об интернет-мошенничестве. На уловку попался 39-летний северянин. В полиции 13 декабря он рассказал, что неизвестный обманом похитил у него 80 тысяч рублей.

Оказалось, что мужчина на сайте бесплатных объявлений нашел сообщение о продаже автомобиля стоимостью 880 тысяч рублей, который находился в г. Сургуте ХМАО.

По телефону он договорился с продавцом о покупке. Хозяин машины предложил перевести 10% от стоимости. Покупатель согласился и попросил для достоверности скинуть на электронную почту копию паспорта. Получив фото документа, он поверил продавцу и перевел 80 тысяч рублей. Через некоторое время северянин позвонил владельцу машины, но тот на связь до сих пор не выходит.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», устанавливаются причастные лица, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские напоминают, при переводе денег незнакомым лицам, возникает риск нарваться на мошенников, поскольку нет гарантий их возврата средств.

ИСТОЧНИК KP.RU