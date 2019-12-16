2019-12-16T13:55:00+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%

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ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%
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В рамках совместной акции с официальным дистрибьютором АО «Мерседес-Бенц РУС» клиентам ВТБ Лизинг доступно приобретение Mercedes-Benz S-class на выгодных условиях. На модификации S-class 350 d 4 MATIC, S 400 d 4MATIC и S 450 d 4MATIC скидка составляет до 15%, на другие версии S-class - до 13%. Предложение действительно до конца 2019 г.

«Mercedes-Benz в портфеле ВТБ Лизинг входит в тройку наиболее популярных марок премиум сегмента. На рынке автомобили марки крайне востребованы, спрос на них постоянно растет. За 11 месяцев наши продажи этого бренда увеличились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по итогам 2019 года ожидается двукратный рост продаж. Мы сотрудничаем с Mercedes-Benz с момента открытия направления автолизинга в 2012 году. За это время было реализовано более 2500 легковых автомобилей марки, доля S-class составляет около 7%. Мы рассчитываем, что предложение, разработанное совместно с дистрибьютором в преддверии новогодних праздников, станет для клиентов прекрасным поводом, чтобы приобрести в лизинг свой новый S-class», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг.

Лизинговый контракт заключается на простых и выгодных условиях, решение по сделке принимается в течение 1-2 дней. По окончании срока лизинга возможен выкуп автомобиля на физическое лицо. Лизинговая компания также окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, клиент получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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