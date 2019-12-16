2019-12-16T13:43:12+03:00
Общество

Глава Салехарда встретился с родителями двух переполненных школ

Учиться в тесноте придется до 2022 года
Анна Полякова
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Глава Салехарда встретился с родителями двух переполненных школ Фото: salekhard.orgГлава Салехарда встретился с родителями двух переполненных школ Фото: salekhard.org
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Глава Салехарда Алексей Титовский встретился с родителями школ №4 и №6 - обе переполнены. В одной обучается 700 детей, в другой 704 ребенка, в то время как проектные мощности рассчитаны только на 500 и 600 школьников соответственно.

Между тем, весной 2020 года начинается строительство школы на 800 мест в микрорайоне Обдорский. Завершение работ запланировано на 2022 год. В новое здание будут переведены дети из школы №4 вместе с преподавательским составом. Также начнется строительство большой школы на 1200 мест для учащихся школы №6 и проектирование дополнительного корпуса школы №2.

Как отметил мэр, сейчас главное запустить объекты. Детей по новым школам будут распределять в зависимости от того, где на момент ввода ситуация будет стоять наиболее остро.

Представители администрации сообщили, что школы будут построены по новым стандартам, с парковочными карманами. Мнение представителей родительских комитетов будут учитываться на всех этапах строительства

Также обсудили тему текущего состояния школ. В школе №4 в каникулы будут решать вопрос с утеплением. Летом здесь провели косметический ремонт и капремонт цоколя, но дети жалуются на постоянный холод на первом этаже и в спортзале. В школе №6 уже выделено финансирование по замене септика, формируется смета на капремонт полов.

Градоначальник отметил, что до переезда в новые учебные здания необходимо обеспечивать комфортное пребывание детей в школах, сообщает администрация ямальской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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