2019-12-16T13:17:46+03:00
Общество

Мастера из Ижевска возведут «Семь чудес античного света» в Уренгое

Работы планируют завершить до конца недели
Анна Полякова
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Мастера из Ижевска возведут в Уренгое «Семь чудес античного света» Фото: puradm.ruМастера из Ижевска возведут в Уренгое «Семь чудес античного света» Фото: puradm.ru
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Жители Уренгоя посетят Семь чудес света, не покидая поселка. Во всех муниципалитетах Пуровского района развёрнулась грандиозная стройка. За стилистику ледовых городков второй год подряд жители голосовали на информационном портале «Живем на Севере».

Как только уренгойцы определили тему ледового городка, художники фирмы-подрядчика из Ижевска приступили к разработке эскизов и составлению техзаданий. Художники постарались передать атмосферу античности. Северяне увидят пирамиду Хеопса, Висячие сады Семирамиды. Здесь возведут и ледяную копию Александрийского маяка, панораму «Спартанцы». Египетские пирамиды и сфинкса объединит лабиринт, а большая горка будет напоминать Галикарнасский мавзолей карийского сатрапа Мавсола.

В этом году решено добавить подсветки, прожекторов, чтобы вид был более яркий и праздничный. К работе строители приступили 20 ноября. Где основа фигур изо льда уже готова, за дело берутся скульпторы. Работы планируют завершить до конца недели.

Мировые достопримечательности появятся к концу недели и в Ханымее – на площади для культурно-массовых гуляний уже установили горки, ёлку, сейчас специалисты строят лабиринт и оформляют входную группу, пояснили в администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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