2019-12-16T13:00:17+03:00
Происшествия

В Лабытнанги мнимый покупатель квартиры облапошил пенсионера

Наживой мошенника стали 47 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Лабытнанги мнимый покупатель квартиры облапошил пенсионераВ Лабытнанги мнимый покупатель квартиры облапошил пенсионераФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги разыскивают мнимого покупателя квартиры, который обманом выманил у хозяина крупную сумму денег. Жертвой мошенничества оказался 75-летний горожанин.

Доверчивый пенсионер 11 декабря обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, как попался на уловку афериста. Выяснилось, что дедушке позвонил неизвестный мужчина, который заявил, что собирается приобрести квартиру и сделать предоплату в сумме 100 тысяч рублей.

После этого звонивший сообщил, что уже перечислил хозяину квартиры 40 тысяч рублей и попросил вернуть ему эти деньги обратно, чтобы перевести всю сумму целиком - 100 тысяч рублей. Доверчивый горожанин со своего счета перевел 47 тысяч рублей на указанный ему номер телефона.

Дело в том, что услуга мобильный банк к телефону пенсионера не подключена, поэтому он не видел, были ли зачислены ему те самые 40 тысяч рублей или нет.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Полиция устанавливает личность причастного к преступлению, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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