Ямальский район до 2025 года расселит 700 аварийных квартир

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-16T12:24:34+03:00

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Глава Ямальского района Андрей Кугаевский ответил на вопросы земляков в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте». Традиционно преобладали жилищная тема, создание комфортных условий для жизни и работы, улучшение благополучия жителей тундры.

Руководитель территории рассказал, что за 2012-2017 годы было построено более 1600 квартир, обновлён жилфонд в районе на 40%. Одна из главных задач, которую власти района будут решать, – ветхое и аварийное жилье. До 2025 года в Ямальском районе необходимо расселить более 700 квартир. Людям предложат жилье в Ямальском районе и за пределами округа. Для этого построят 505 квартир.

- Остальные ямальцы поедут за пределы округа, или им будет предложен выкуп. Я ставлю перед собой и своей командой задачу, чтобы мы с этим справились до 2022 года. Если останется время – мы перейдем в другой период. К 2025 году мы должны остаться максимально без ветхих и аварийных домов, - отметил он в прямом эфире.

Всего в ходе прямого эфира глава района ответил на 34 вопроса. На все поступившие обращения будут даны ответы, пообещал Андрей Кугаевский. Теперь такой формат общения станет постоянным, и будет проводиться каждый квартал. Следующая встреча в эфире пройдет в марте 2020 года, сообщили в администрации Ямальского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU