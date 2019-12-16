2019-12-16T11:52:27+03:00
Общество

Добровольцы ЯНАО получили больше миллиона на развитие соцпроектов

Десять человек получили от 100 до 200 тысяч рублей
Анна Полякова
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Добровольцы ЯНАО получили больше миллиона на развитие соцпроектов Фото: yanao.ruДобровольцы ЯНАО получили больше миллиона на развитие соцпроектов Фото: yanao.ru
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Ямальские активисты получили гранты на реализацию своих социальных идей. Общая сумма поддержки составила 1 300 000 рублей. Проекты посвящены экологии, добровольчеству, творчеству, патриотическому воспитанию, празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На окружном форуме добровольцев, который завершился в минувшие выходные в Новом Уренгое, подвели итоги общественно-образовательного проекта «Ямальские молодёжные инициативы».

В результате десять человек получили от 100 до 200 тысяч рублей. Максимальное финансирование получил проект инклюзивного молодёжного сотворчества «Бери Выше», который представила Анастасия Меришан из Ноябрьска.

Финалу предшествовали муниципальные этапы. В каждом городе и районе округа проходили образовательные семинары, где участники могли получить консультации опытных тренеров, а затем презентовать свою идею комиссии.

Один из победителей Дмитрий Шадрин из Пуровского района на реализацию рыболовного тура «Рыба моей мечты» он получил 100 тысяч рублей.

С ребятами, состоящими на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, он отправится на настоящую рыбалку в окрестностях Тарко-Сале. Рыбаки из числа КМНС проведут для подростков мастер-классы по ловле и разделыванию рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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