Добровольцы ЯНАО получили больше миллиона на развитие соцпроектов

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-16T11:52:27+03:00

Десять человек получили от 100 до 200 тысяч рублей

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Ямальские активисты получили гранты на реализацию своих социальных идей. Общая сумма поддержки составила 1 300 000 рублей. Проекты посвящены экологии, добровольчеству, творчеству, патриотическому воспитанию, празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На окружном форуме добровольцев, который завершился в минувшие выходные в Новом Уренгое, подвели итоги общественно-образовательного проекта «Ямальские молодёжные инициативы».

В результате десять человек получили от 100 до 200 тысяч рублей. Максимальное финансирование получил проект инклюзивного молодёжного сотворчества «Бери Выше», который представила Анастасия Меришан из Ноябрьска.

Финалу предшествовали муниципальные этапы. В каждом городе и районе округа проходили образовательные семинары, где участники могли получить консультации опытных тренеров, а затем презентовать свою идею комиссии.

Один из победителей Дмитрий Шадрин из Пуровского района на реализацию рыболовного тура «Рыба моей мечты» он получил 100 тысяч рублей.

С ребятами, состоящими на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, он отправится на настоящую рыбалку в окрестностях Тарко-Сале. Рыбаки из числа КМНС проведут для подростков мастер-классы по ловле и разделыванию рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU