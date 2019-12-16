2019-12-16T10:37:38+03:00
Общество

«Тёплый день»: лабытнангцы исполнят все мечты нуждающихся детей

Акция не первый год превращает горожан в добрых волшебников
Анна Полякова
Поделиться:
«Тёплый день»: лабытнангцы исполнят все мечты нуждающихся детей Фото: Администрация Лабытнанги«Тёплый день»: лабытнангцы исполнят все мечты нуждающихся детей Фото: Администрация Лабытнанги
Изменить размер текста:

Все 128 детских пожеланий, которые были размещены на портале благотворительной акции «Тёплый день», исполнили жители Лабытнанги. Подарок от Деда Мороза получит каждый. О своих желаниях дети писали ему в своих письмах. Конструктор, музыкальное пианино, спортивная обувь, часы, санки, праздничное платье — мечты ребят, которые нуждаются в дополнительной заботе и внимании, самые разные.

Акция «Тёплый день» уже не первый год превращает лабытнангцев в добрых волшебников. В единый день сбора, 14 декабря, приобретенные подарки горожане передали в Центр социального обслуживания населения, сообщили в администрации Лабытнанги.

Организаторы, в числе которых представители городского Молодежного совета и волонтеры, поблагодарили всех, кто нашел возможность и свои душевным теплом поддержал «Тёплый день».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды - Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24