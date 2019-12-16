«Тёплый день»: лабытнангцы исполнят все мечты нуждающихся детей

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-16T10:37:38+03:00

Акция не первый год превращает горожан в добрых волшебников

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Все 128 детских пожеланий, которые были размещены на портале благотворительной акции «Тёплый день», исполнили жители Лабытнанги. Подарок от Деда Мороза получит каждый. О своих желаниях дети писали ему в своих письмах. Конструктор, музыкальное пианино, спортивная обувь, часы, санки, праздничное платье — мечты ребят, которые нуждаются в дополнительной заботе и внимании, самые разные.

Акция «Тёплый день» уже не первый год превращает лабытнангцев в добрых волшебников. В единый день сбора, 14 декабря, приобретенные подарки горожане передали в Центр социального обслуживания населения, сообщили в администрации Лабытнанги.

Организаторы, в числе которых представители городского Молодежного совета и волонтеры, поблагодарили всех, кто нашел возможность и свои душевным теплом поддержал «Тёплый день».

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ИСТОЧНИК KP.RU