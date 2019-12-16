2019-12-16T10:20:14+03:00
Общество

В селе Нори освятили возрожденный храм

Работы проводились на средства благотворителей и прихожан
Анна Полякова
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В селе Нори освятили восстановленный храм Фото: nadymregion.ruВ селе Нори освятили восстановленный храм Фото: nadymregion.ru
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В самом маленьком селе Надымского района - Нори – 14 декабря освятили православный храм. Его возвели еще в начале 20-го века на малообжитой территории России на Ямале. Однако узнали об этом только в 2014 году, когда на кургане в Старых Норях был обнаружен купол.

Согласно архивным документам здесь в 1916 году братья Поповы, Павел Артеев, а также жители села собрали на строительство храма 1 400 рублей, немалые по тем временам деньги, сообщает администрация Надымского района.

За два года построили церковь в честь святителя Василия Великого, за что были удостоены похвальных грамот, освящена она была в 1918 году. После событий 1917 года церковь была передана Обдорскому сельсовету. Храм возродили за два последних года на средства благотворителей и прихожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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