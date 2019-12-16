В ДТП на перекрестке в Новом Уренгое пострадал ребенок
В Новом Уренгое на пересечении улиц Магистральная и Новая случилось ДТП с пострадавшими, среди которых ребенок. 14 декабря около 20 часов 30 минут столкнулись Тойота Камри и Хендай Солярис. По данным Госавтоинспекции ЯНАО, водитель первого автомобиля не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение. В результате ДТП пассажиры Хендай получили различные травмы, в их числе один ребёнок.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на ямальских дорогах зарегистрировано 29 ДТП, в результате которых один человек погиб, травмировано четыре человека, среди которых ребёнок. С начала 2019 года в 4636 зарегистрированных ДТП погибли 32 человека и 521 травмирован, в их числе 63 ребёнка.
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ИСТОЧНИК KP.RU