В мировых судах Ямала проложили рельсы для архивов

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-16T09:12:17+03:00

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На Ямале архивных помещениях судебных участков мировых судей установили мобильные стеллажи для хранения дел. Усовершенствовали систему в Салехарде, Муравленко, Ноябрьске и Тарко-Сале. Теперь это полки на рельсах, которые передвигаются с помощью ручного механического привода, сообщили в правительстве ЯНАО.

Между секциями остается один проход, который нужен для доступа к нужной полке. Стеллажи занимают вдвое меньше места, чем обычные полки за счёт уменьшения размеров межстеллажных проходов. Это экономит пространство, систематизирует работу и увеличивает объём хранения документов.

Мероприятие реализовано в рамках подпрограммы «Развитие института мировых судей в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы «Безопасный регион на 2014-2024 годы».

ИСТОЧНИК KP.RU