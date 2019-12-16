2019-12-16T09:03:05+03:00
Экономика

Почти 370 миллионов рублей потратят в 2020 году на благоустройство Салехарда

Планируется благоустроить 15 дворовых и шесть общественных территорий
Анна Полякова
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Почти 370 миллионов рублей потратят в 2020 году на благоустройство Салехарда Фото: yanao.ruПочти 370 миллионов рублей потратят в 2020 году на благоустройство Салехарда Фото: yanao.ru
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Салехард запланировал направить 369 миллионов рублей на благоустройство в 2020 году. Сумму потратят на реализацию таких мероприятий, как уличное освещение, озеленение, содержание объектов муниципальной собственности, улиц, мест захоронений, ремонт объектов социально-культурного назначения и на прочие мероприятия по благоустройству.

Для создания удобных и современных условий жизни салехардцев продолжится реализация мероприятий по формированию современной комфортной городской среды. Планируется благоустроить 15 дворовых и шесть общественных территорий, сообщили в администрации столицы Ямала.

Напомним, перечень объектов проекта «Формирование городской среды» формируется исключительно по инициативе горожан, любой желающий может ознакомиться с ним на сайте администрации города в разделе с аналогичным названием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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