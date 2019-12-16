Мэр Салехарда проверил дома, жильцы которых жаловались на с канализацию

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-16T08:44:42+03:00

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Глава города Алексей Титовский провел рейд по проблемным адресам города, которые указали жители. Горожане жаловались на проблемы с канализацией.

Нечистоты из под дома № 29 по ул. Чапаева текут в сторону остановки и дороги. К тому же в 2006 году УК ремонтировала крышу, которая сразу начала протекать в подъезде, а теперь и в квартирах. Управляющая компания игнорирует многочисленные жалобы жильцов. Мэр поручил починить сети канализации, осмотреть кровлю. К работе приступят сразу после новогодних праздников.

Жители нескольких домов с улицы Кооперативная обращались к градоначальнику с просьбой о помощи. Строения старые, в них еще работает печное отопление, постоянные проблемы с канализацией. Ее починили несколько лет назад, но после этого она стала протекать еще больше. Для полного понимания картины решено выехать на место повторно на следующей неделе совместно со специалистами АО «Салехардэнерго».

Для признания домов аварийными жителям предложили обратиться в департамент городского хозяйства. Администрация будет содействовать в сборе необходимых для этого документов.

В обоих случаях жители жаловались на отсутствие дворового освещения. Алексей Титовский распорядился установить фонари до конца года.

На проблему с канализацией жаловались и жители дома по ул. Чапаева 18б. В подъезде и в квартирах стоит неприятный запах. Обслуживающие управляющие компании постоянно меняются, бездействуют, но коммунальные платежи взимают регулярно. В минувшую среду представитель УК выразил готовность пойти навстречу жителям, пересмотреть перечень услуг по договору, сделать перерасчет, а также составить смету по замене канализационной трубы, сообщает администрация ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU