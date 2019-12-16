На ямальской трассе водитель внедорожника погиб под прицепом грузовика

СЕГОДНЯ 08:12 2019-12-16T08:14:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На 328 километре автодороги Сургут-Салехард авария унесла жизнь водителя. ДТП случилось 15 декабря около 20 часов 10 минут. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель грузовика МАН выехал на полосу встречного движения, его прицеп съехал в кювет и опрокинулся на автомобиль Тойота РАВ 4. Внедорожник пытался уйти от лобового столкновения и съехал на обочину с правой стороны. В результате ДТП водитель Тойоты скончался на месте.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 29 ДТП, в результате которых один человек погиб, травмировано 4 человека, в их числе 1 ребёнок.

С начала 2019 года в 4636 зарегистрированных ДТП погибли 32 человека и 521 травмирован, в их числе 63 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU