В Ноябрьске на остановках появились монеты «Сони Рыбиной»
Волонтеры Ноябрьска изготовили около 30 объявлений для флешмоба "МечтаСониРыбиной. Небольшой листик бумаги, к которому прикреплены монеты и незатейливый текст, придумала 10-летняя Соня из Санкт-Петербурга.
Мечта маленькой девочки, умершей от рака, очень проста, но наполнена великим смыслом. По ее задумке, каждый должен получить шанс вернуться домой. Сейчас и ноябряне, которым не хватает монетки, чтобы заплатить за проезд в автобусе, могут взять ее. Волонтеры разместили объявления на остановочных комплексах города.
Фото: Администрация Ноябрьска
Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ямал», присоединиться к ноябряне решили присоединиться к акции, поддержав добрую идею в память об умершей от рака девочке.
На автобусных остановках развешаны листовки с приклеенными к ним монетками и предложением взять их, если не хватает на проезд. В Ноябрьске акция пройдет в рамках фестиваля волонтёрских достижений «Доброфест – 2019», сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU