2019-12-16T07:12:31+03:00
Общество

В Ноябрьске на остановках появились монеты «Сони Рыбиной»

Мечта дорой девочки поможет северянам
Анна Полякова
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В Ноябрьске на остановках появились монеты «Сони Рыбиной» Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске на остановках появились монеты «Сони Рыбиной» Фото: Администрация Ноябрьска
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Волонтеры Ноябрьска изготовили около 30 объявлений для флешмоба "МечтаСониРыбиной. Небольшой листик бумаги, к которому прикреплены монеты и незатейливый текст, придумала 10-летняя Соня из Санкт-Петербурга.

Мечта маленькой девочки, умершей от рака, очень проста, но наполнена великим смыслом. По ее задумке, каждый должен получить шанс вернуться домой. Сейчас и ноябряне, которым не хватает монетки, чтобы заплатить за проезд в автобусе, могут взять ее. Волонтеры разместили объявления на остановочных комплексах города.

Фото: Администрация Ноябрьска

Фото: Администрация Ноябрьска

Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ямал», присоединиться к ноябряне решили присоединиться к акции, поддержав добрую идею в память об умершей от рака девочке.

На автобусных остановках развешаны листовки с приклеенными к ним монетками и предложением взять их, если не хватает на проезд. В Ноябрьске акция пройдет в рамках фестиваля волонтёрских достижений «Доброфест – 2019», сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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