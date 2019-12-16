2019-12-16T06:25:04+03:00
Общество

На Ямале отметили самый добрый день в году

В Салехарде одновременно прошли две благотворительные акции
Анна Полякова
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На Ямале отметили самый добрый день в году Фото: yanao.ruНа Ямале отметили самый добрый день в году Фото: yanao.ru
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В Салехарде под крышей развлекательного центра «Полярис» прошли сразу две добрые акции: «Тёплый день» и «Пушистый день». Обе уже стали традиционными для окружной столицы.

Первая стартовала еще 24 ноября. Все, кто решил поделиться теплом, 14 декабря принесли заранее выбранные на интернет-портале акции подарки, которые потом отправятся адресатам.

В этом году на Ямале исполнится рекордное количество новогодних желаний – 1200. Традиционно участие в мероприятии принимают губернатор, руководители органов власти, целые трудовые коллективы, школьные классы и семьи.

Как отметил глава Ямала Дмитрий Артюхов, северяне очень полюбили «Теплый день», акция проводится уже пятый год. За это время ямальцы исполнили мечты 3200 человек.

- Здорово, что у нас в округе столько людей, желающих принять в этом участие, и акция с каждым годом растёт, – сказал губернатор.

По словам организаторов и добровольцев, принимавших участие в сборе подарков, каждый год происходят трогательные личные истории. Детские желания всегда очень разные: мягкие игрушки, куклы, машинки, спортивная форма.

«Пушистый день» – это акция помощи безнадзорным животным. Каждый мог прийти и выбрать себе четвероногого друга – кошку или собаку. Или же помочь волонтёрам с содержанием животных. Акция в Салехарде проходит также регулярно и благодаря ей каждый раз десятки питомцев находят свой дом, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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