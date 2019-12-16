2019-12-16T05:21:57+03:00
Общество

Погода на Ямале 16 декабря: без осадков не обойтись

Температура воздуха -8 .... -14 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 16 декабря: без осадков не обойтись Фото: pixabay.comПогода на Ямале 16 декабря: без осадков не обойтись Фото: pixabay.com
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В понедельник,16 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 9 градусов, пасмурно, слабый снег ожидается ближе к ночи. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Ноябрьске -7 градусов, пасмурно, снег будет идти весь день. Ветер западный 5 м/с.

В Новом Уренгое -13 градусов, пасмурный день. Вечером начнется снег. Ветер северо-западный 2 м/с.

В Надыме -9 градусов, пасмурно, кратковременный снег пройдет вечером. Западный ветер 3 м/с.

В Губкинском днем -10 градусов, пасмурно, во второй половине дня пройдет снег. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале - 14 градусов, пасмурно, снег прогнозируется во второй половине дня. Ветер северо-западный 2 м/с.

В Муравленко -8 градусов, пасмурно, периодически будет идти снег. Ветер западный 5 м/с.

В Лабытнанги -7 градусов, пасмурно, снег начнется поздно вечером. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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