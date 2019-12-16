Погода на Ямале 16 декабря: без осадков не обойтись
В понедельник,16 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 9 градусов, пасмурно, слабый снег ожидается ближе к ночи. Ветер юго-западный 2 м/с.
В Ноябрьске -7 градусов, пасмурно, снег будет идти весь день. Ветер западный 5 м/с.
В Новом Уренгое -13 градусов, пасмурный день. Вечером начнется снег. Ветер северо-западный 2 м/с.
В Надыме -9 градусов, пасмурно, кратковременный снег пройдет вечером. Западный ветер 3 м/с.
В Губкинском днем -10 градусов, пасмурно, во второй половине дня пройдет снег. Ветер северо-западный 3 м/с.
В Тарко-Сале - 14 градусов, пасмурно, снег прогнозируется во второй половине дня. Ветер северо-западный 2 м/с.
В Муравленко -8 градусов, пасмурно, периодически будет идти снег. Ветер западный 5 м/с.
В Лабытнанги -7 градусов, пасмурно, снег начнется поздно вечером. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU