2019-12-15T07:18:11+03:00
Происшествия

В Надыме пожарные тушили загоревшуюся «Пятёрочку»

Погибших и пострадавших нет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Надыме пожарные тушили загоревшуюся «Пятёрочку». Фото: ГУ МЧС по ЯНАОВ Надыме пожарные тушили загоревшуюся «Пятёрочку». Фото: ГУ МЧС по ЯНАО
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В Надыме вечером 13 декабря произошло возгорание в деревянном здании магазина «Пятёрочка», которое находится на реконструкции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, на место вызова приехали сотрудники дежурного караула 2-й и 3-й пожарно-спасательных частей и в считанные минуты прибыли на место происшествия. Во время их прибытия с чердака здания был виден сильный дым.

Благодаря бдительности горожан, пожар не распространился по всему зданию и был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Огонь повредил кровлю второго этажа на площади 40 квадратных метров и потолок второго этажа на площади 15 квадратных метров. Чердак закопчён на площади 80 квадратных метров.

В настоящее время устанавливаются причины и ущерб от пожара. К счастью, погибших и пострадавших нет. Тушили пожар 24 человека личного состава и 4 единицы спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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