Погода на Ямале 15 декабря: облачность и небольшой снег
Температура воздуха днём составит около -10 градусов
Погода на Ямале 15 декабря: облачность и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 15 декабря, ожидается облачность и небольшой снег, местами без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 м/с.
Температура воздуха ночью -16…-25 C, местами -28…-32 C. Днём -9…-13 C, местами -19…-24 C.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, на территории автономного округа ситуация стабильная, ухудшение обстановки не прогнозируется. Прогнозируется развитие ледовых явлений, увеличение толщины льда на участках рек.
ИСТОЧНИК KP.RU