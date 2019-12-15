2019-12-15T07:12:41+03:00
Общество

Погода на Ямале 15 декабря: облачность и небольшой снег

Температура воздуха днём составит около -10 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 15 декабря: облачность и небольшой снегПогода на Ямале 15 декабря: облачность и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 15 декабря, ожидается облачность и небольшой снег, местами без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 м/с.

Температура воздуха ночью -16…-25 C, местами -28…-32 C. Днём -9…-13 C, местами -19…-24 C.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, на территории автономного округа ситуация стабильная, ухудшение обстановки не прогнозируется. Прогнозируется развитие ледовых явлений, увеличение толщины льда на участках рек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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