2019-12-14T10:11:25+03:00
Спорт

Пуровчан приглашают посмотреть трансляцию матча между «ФАКЕЛом» и «Газпром-Югра»

Она пройдёт в спортшколе олимпийского резерва
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Пуровчан приглашают посмотреть трансляцию матча между «ФАКЕЛом» и «Газпром-Югра»Пуровчан приглашают посмотреть трансляцию матча между «ФАКЕЛом» и «Газпром-Югра»Фото: pixabay.com
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Спортивная школа олимпийского резерва «АВАНГАРД» сегодня, 14 декабря в 18.30, приглашает любителей ямальского волейбола посмотреть прямую трансляцию матча между новоуренгойским «ФАКЕЛом» и сургутским «Газпром-Югра».

По информации управления по физической культуре и спорту Пуровского района, трансляция матча пройдёт на большом экране в специально организованной фан-зоне. Паузы будут заполнять тематическими конкурсами и розыгрышем «огненных» призов. Как сообщили организаторы, вечер позволит болельщикам поддержать любимую команду и окунуться в мир большого волейбола.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», 11 декабря в Новом Уренгое команда «ФАКЕЛ» встретилась с немецкой командой «Берлин Ресайклинг Воллей». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу ямальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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