Активисты Пуровского района получат премию «Молодежный золотой фонд – 2019»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-14T10:03:38+03:00

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Церемония вручения премии главы Пуровского района «Молодежный золотой фонд – 2019» пройдёт сегодня в концертном зале культурно-спортивного комплекса «Геолог» в 15 часов.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, памятными дипломами наградят 35 человек со всего района. В их числе: победители окружных, районных, всероссийских и международных мероприятий в сфере культуры, спорта, образования и молодёжной политики, активисты и многие другие.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», премию «Молодёжный золотой фонд» в Пуровском районе учредили в 2005 году. За четырнадцать лет её обладателями стали более 400 молодых пуровчан. Организатором мероприятия выступает районное управление молодежной политики и туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU