СЕГОДНЯ 07:07 2019-12-14T07:07:05+03:00

Погода на Ямале 14 декабря: переменная облачность и без осадков Фото: Татьяна Коркина

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На Ямале сегодня, 14 декабря, ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер северный с переходом на северо-западный 2-8 м/с. Температура ночью -24…-29 C, днём -19…-23 C.

В Приуральском районе переменная облачность и без осадков. Ветер северный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -21…-24 C, днём -19…-20 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность и без осадков. Ветер северный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -24…-28 C, днём -19…-21 C.

В Ямальском районе переменная облачность и без осадков. Ветер северный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -23…-29 C, днём -14…-19 C.

В Тазовском районе переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -24…-29 C, днём -22…-24 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -25…-28 C, днём -21…-23 C.

В Пуровском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью -24…-29 C, днём -19…-22 C.

В Надымском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 м/с. Температура воздуха ночью -27…-29 C, днём -19…-23 C.

ИСТОЧНИК KP.RU