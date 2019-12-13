2019-12-13T16:12:03+03:00
Экономика

Бюджет Салехарда на 2020 год возрос на 2 миллиарда рублей

Бюджет города социально ориентирован
Анна Полякова
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Бюджет Салехарда на 2020 год возрос на 2 миллиарда рублей Фото: salekhard.orgБюджет Салехарда на 2020 год возрос на 2 миллиарда рублей Фото: salekhard.org
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Гордума Салехарда приняла главный финансовый документ муниципального образования на 2020 год. По сравнению с прошлыми годами доходная часть увеличилась на 2 миллиарда 155 миллионов рублей. В результате общий объём доходов составит 10 миллиардов 426 миллионов рублей. Объём расходов бюджета в 2020 году аналогичен объёму доходов.

Как отметил депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов, бюджет Ямала социально ориентирован, соответственно и бюджет города Салехарда имеет такую же направленность.

Он обратил внимание, что для всех салехардцев важно, чтобы происходило развитие города, в том числе транспортной инфраструктуры, сферы образования в части обеспечения местами всех нуждающихся.

Особое внимание – поручениям губернатора о переселении граждан из аварийных домов. Кроме этого, в 2020 году более 20 молодых семей получат новое жилье. Также не остались без внимания культура, спорт и социальная политика.

- Все это несомненно важно. Исходя из этих запросов и поставленных целей и сформирован бюджет Салехарда на 2020 год, - подчеркнул Алексей Денисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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