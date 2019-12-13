Дорожники завершают расчистку зимника Коротчаево – Красноселькуп

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-13T16:00:54+03:00

Трассу откроют 20:00 часов для полноприводных машин до 25 тонн

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Зимник Коротчаево – Красноселькуп вновь откроют 13 декабря 20:00 часов. Проезд будет разрешен для всех полноприводных транспортных средств весом до 25 тонн.

Напомним, что зимняя автодорога была открыта в этом сезоне 10 декабря, но через день движение по сезонной трассе запретили в связи с неблагоприятными погодными условиями.

- Сильный порывистый ветер и недостаточная видимость на дороге мешали обеспечению безопасного проезда автотранспорта. Когда метель стихла, дорожники приступили к расчистке трассы, – пояснили специалисты окружной дорожной дирекции.

Как ранее сообщалось, сегодня с 16:00 часов повышен тоннаж на ледовой переправе Салехард – Лабытнанги. Сейчас на трассу допускается колёсный транспорт общей массой до 10 тонн и гусеничные транспортные средства, чья масса не превышает 18 тонн.

Получить оперативную информацию о работе зимников и ледовой переправе можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU