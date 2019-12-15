Югорчанам стала доступна амбулаторная онкологическая помощь

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-15T10:04:09+03:00

На полное обследование пациентов дается до 14 дней и еще две недели на то, чтобы начать лечение Фото: Лидия Шумкова

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В Югре в 2019 году благодаря национальному проекту «Здравоохранение» открылись два центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе окружной клинической больницы Ханты-Мансийска и окружной клинической больницы Сургута. До 2024 года в регионе планируется открыть еще четыре таких центра в других городах округа.

В Ханты-Мансийске центр создан для жителей западной зоны региона. К нему прикреплено 170,5 тысяч человек – это жители Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского, Березовского и Белоярского районов. Те, кому нужна консультация врача-онколога, могут в тот же день попасть на прием к специалисту, ведь, по сути, ЦОАП – это первичное звено в системе здравоохранения, которое призвано повысить доступность амбулаторной онкологической помощи пациентам онкологического профиля, у которые есть подозрение на злокачественное образование или уже установлен диагноз. В центре также есть процедурные кабинеты, кабинет медицинского психолога. В ЦОАП можно проводить телемедицинские консультации с ведущими профильными медицинскими организациями и дистанционно получать помощь по лечению тяжелобольных пациентов.

Как рассказал заведующий отделением радиотерапии врач-радиолог Сергей Князев, на полное обследование пациентов дается до 14 дней и еще две недели на то, чтобы начать лечение. За этот срок врач должен установить диагноз и направить пациента на специализированное лечение.

В ближайшие годы планируется открыть еще четырех ЦОАП. В следующем году центр откроется в Нефтеюганске, в 2021 году – в Советском и Нягани, в 2023 году - в Нижневартовске. Дополнительное оборудование для онкологической службы по нацпроекту приобретут до 2024 года.