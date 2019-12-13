2019-12-13T15:46:17+03:00
Общество

Больше 40 процентов бюджета Салехарда потратят на сферу образования

В 2020 году завершат строительство трех новых детских садов
Анна Полякова
Поделиться:
Больше 40 процентов бюджета Салехарда потратят на сферу образованияБольше 40 процентов бюджета Салехарда потратят на сферу образованияФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Салехарде в сферу образования в 2020 году планируется направить 41 процент от общей суммы расходов городского бюджета, речь идет о более 10 миллиардов рублей.

В Салехарде в 2020 году ожидается завершение строительства трех новых детских садов на 240 мест каждый. Это стало возможным благодаря новому инструменту в виде программы муниципально-частного партнерства, пояснили в администрации ямальской столицы.

В планах проектирование дополнительного блока школы № 2, это самая большая школа города. Сегодня там обучается 1 400 детей, при том, что проектные мощности школы рассчитаны только на 900 человек. Поэтому строительство блока позволит решить вопрос, в том числе и со второй сменой, в которую учатся 500 ребятишек.

В 2020 году будут выделены финансы на текущий ремонт объектов школьного и дошкольного образования. В салехардских школах будут реализовываться региональные проекты: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» и «Безопасность дорожного движения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бюджет Салехарда на 2020 год возрос на 2 миллиарда рублей
Дорожники завершают расчистку зимника Коротчаево – Красноселькуп
Больше 40 процентов бюджета Салехарда потратят на сферу образования
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
«Уютный Ямал: в Тазовском по инициативе жителей появились мосты
В Ханты-Мансийске наращивают объемы по переселению людей из аварийного жилфонда
Волонтёры из Израиля, Болгарии и Индии едут на Форум добровольцев Ямала
В Тарко-Сале задержали подозреваемого в мошенничестве
Опыт Ямала по инициативному бюджетированию впечатлил Мексику
Города Югры становятся умнее и безопаснее за счет цифровых технологий
Пуровчанка отдала мошенникам 120 тысяч рублей, чтобы получить кредит
На главной ледовой переправе Ямала повысили тоннаж
В Заксобрании ЯНАО наградили победителей олимпиады по краеведению и родным языкам
В Тазовском районе открыли зимник на Мессояху
Новоуренгойка, фиктивно приютившая иностранцев, распрощалась с наживой
ВТБ совместно с Mastercard предоставил клиентам SwatchPay
Новый Уренгой победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
Таркосалинские благотворители исполняют желания многодетных семей
Лабытнанги полностью выполнили план по ремонту дорог
В Ноябрьске в массовом ДТП пострадали только автомобили
В Губкинском рецидивист весь день избивал подростка, не выпуская из квартиры
Общественники помогли многодетной матери вернуть деньги за кривой дом
Ямал признан лучшим регионом по цифровизации госзакупок
В Салехарде во дворе, где погибла бабушка от падения снега, вновь сошла лавина
Должникам спишут пени за «коммуналку» по новым правилам