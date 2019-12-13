СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-13T15:46:17+03:00

Больше 40 процентов бюджета Салехарда потратят на сферу образования Фото: Ольга Крыльцова

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В Салехарде в сферу образования в 2020 году планируется направить 41 процент от общей суммы расходов городского бюджета, речь идет о более 10 миллиардов рублей.

В Салехарде в 2020 году ожидается завершение строительства трех новых детских садов на 240 мест каждый. Это стало возможным благодаря новому инструменту в виде программы муниципально-частного партнерства, пояснили в администрации ямальской столицы.

В планах проектирование дополнительного блока школы № 2, это самая большая школа города. Сегодня там обучается 1 400 детей, при том, что проектные мощности школы рассчитаны только на 900 человек. Поэтому строительство блока позволит решить вопрос, в том числе и со второй сменой, в которую учатся 500 ребятишек.

В 2020 году будут выделены финансы на текущий ремонт объектов школьного и дошкольного образования. В салехардских школах будут реализовываться региональные проекты: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» и «Безопасность дорожного движения».

ИСТОЧНИК KP.RU