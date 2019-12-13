«Уютный Ямал: в Тазовском по инициативе жителей появились мосты

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-13T15:28:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тазовском продолжается реализация идей местных жителей. В действии окружной проект инициативного бюджетирования «Уютный Ямал», который стартовал в конце ноября.

Инициатива «Мосты», предложенная тазовчанкой Надеждой Семыниной, уже получила свои результаты. Проект включает в себя ремонт двух мостов и тротуаров от улицы Спортивной до улицы Пиеттомина. Часть работ выполнена.

Как сообщил представитель подрядной организации Василий Янкивский, мост в районе готов к эксплуатации и будет служить тазовчанам во время пеших прогулок. На следующей неделе объект будет завершен. Работы ведутся на мосту в районе улицы Спортивной. Ведется замена прогнивших бревен основания моста и укладка тротуаров.

Добавим, что проект «Мосты» получил наибольшую поддержку среди жителей района во время голосования на информационном ресурсе «Живем на Севере» и специальном счетном участке 8 сентября. По итогам решения конкурсной комиссии инициатива стала победителем конкурса. По просьбе жителей было решено реализовать ее досрочно, сообщает администрация Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU