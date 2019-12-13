СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-13T14:56:10+03:00

Волонтёры из Израиля, Болгарии и Индии едут на Форум добровольцев Ямала Фото: newurengoy.ru

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Самое масштабное событие в мире добровольчества на Ямале стартует 13 декабря в Новом Уренгое. Лучшие добровольцы округа, представители волонтёрских объединений и некоммерческих организаций приедут, чтобы принять участие в форуме добровольцев ЯНАО.

В этом году форум имеет статус международного. Волонтёры из Болгарии, Израиля, Индии прилетят в Новый Уренгой, чтобы принять участие в программе и поделиться опытом волонтёрской деятельности.

Одним из ярчайших событий станет питч-сессия, участие в которой примут двукратный чемпион России, первый спортсмен-паратриатлет, переплывший Волгу, Ярослав Святославский и известная российская актриса Анастасия Денисова. Выбор медийных персон не случаен: гости форума активно принимают участие в добровольческой деятельности.

Во второй форумный день пройдет долгожданная конференция идей «YAMAL TALKS», где спикеры расскажут об идеях, меняющих мир в лучшую сторону. Темы выступлений выбраны самые разные: тут и помощь бездомным животным, и сохранение культуры и языков коренных малочисленных народов Севера. 10 выступлений от 10 спикеров по 10 минут.

Стоит отметить, что на форуме добровольцев Ямала будут подведены итоги года. Лучших представителей волонтерского движения ждут благодарности губернатора Ямала и окружного департамента молодежной политики и туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU