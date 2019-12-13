2019-12-13T14:42:06+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале задержали подозреваемого в мошенничестве

Рецидивист кутил за чужой счет
Анна Полякова
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В Тарко-Сале задержали подозреваемого в мошенничестве Фото: pixabay.comВ Тарко-Сале задержали подозреваемого в мошенничестве Фото: pixabay.com
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Житель Тарко-Сале обратился в полицию, когда понял, что кутит за его счет. 11 ноября он оформил заявление, в котором указал, что неизвестный 10 декабря 2019 года активно совершал покупки, расплачиваясь деньгами с его банковской карты. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Мужчина пояснил полицейским, что саму карту он накануне потерял, заблокировать не успел.

В течение суток личность подозреваемого в мошенничества установили. Им оказался 31-летний безработный ранее судимого местный житель.

В отделе полиции он добровольно выдал кредитную карту полицейским и признался, что нашел ее на одной из улиц города, после чего стал расплачиваться ею в торговых точках.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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