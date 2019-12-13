2019-12-13T14:19:14+03:00
Общество

Опыт Ямала по инициативному бюджетированию впечатлил Мексику

Ребята из 125 ямальских школ приобретут навыки лидерства
Анна Полякова
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Опыт Ямала по инициативному бюджетированию впечатлил Мексику Фото: yanao.ruОпыт Ямала по инициативному бюджетированию впечатлил Мексику Фото: yanao.ru
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Ямальский опыт по школьному инициативному бюджетированию представлен на 19-ой Международной конференции IOPD в Мексике. Ранее ямальскую практику презентовали в Португалии.

Ямал в этом году стал одним из первых регионов России, в котором подобная практика реализуется в школах, причем муниципальные образования округа сами определяют формат и процедуры школьных программ. Ученики выбирают проекты для своих школ или жителей всего муниципалитета, обсудив проектные идеи и проголосовав.

Как отмечает руководитель проекта по развитию инициативного бюджетирования в России (Всемирный банк) Иван Шульга, по количеству и масштабу Россия является международным лидером в этом направлении. В настоящее время в стране реализуется около 300 школьных партисипаторных бюджетов, из которых более половины приходится на ЯНАО.

- Благодаря школьному инициативному бюджетированию ребята из 125 ямальских школ, между всего прочего, приобретут навыки лидерства, работы в команде, презентации и защиты своих проектных идей, бюджетной грамотности, – подчеркнул Иван Шульга.

В начале 2020 года пройдёт второй этап обучения, который охватит более широкую аудиторию в автономном округе, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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