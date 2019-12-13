2019-12-13T14:12:59+03:00
Общество

Города Югры становятся умнее и безопаснее за счет цифровых технологий

Реализация предусмотрена в рамках двух нацпроектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика»
Лидия Шумкова
Поделиться:
Система "Безопасный город", прежде всего, направлена на прогнозирование и реагирование на чрезвычайные ситуации, происшествияСистема "Безопасный город", прежде всего, направлена на прогнозирование и реагирование на чрезвычайные ситуации, происшествияФото: Лидия Шумкова
Изменить размер текста:

Ханты-Мансийск стал первым городом в Югре, где была построена система «Безопасный город». Ее начали внедрять еще в 2018 году, а сегодня в рамках национальных проектов проводятся мероприятия по расширению функционала.

По словам Марса Ильхужина, заместителя директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком», за прошедший год («Безопасный город» был запущена в декабре прошлого года) систему наполнили нормативно-справочной информацией, контентом, которые позволяют более оперативно и точно реагировать на события в области общественной безопасности и безопасности среды обитания. Обработка их ведется в автоматизированном режиме, далее система предлагает возможные варианты реагирования на нештатную ситуацию. Но выбор алгоритма решения остается за сотрудником экстренной службы.

Стоит отметить, что за 2019 год в городе установили 16 новых камер к тем, что уже были подключены к системе. Всего на сегодняшний день в «Безопасном городе» порядка 170 камер, установленных на улицах Ханты-Мансийска.

- Это не просто камеры, которые собирают видеопоток, это интеллектуальная система, которая в онлайн-режиме анализирует видеопотоки и фиксирует тревожные факты и происшествия, - пояснил Марс Ильхужин.

Также система ведет мониторинг окружающей среды с помощью датчиков уровня воды, химического состава воздуха, радиационного мониторинга и метеорологических датчиков. Данные с них используются для проведения прогнозов развития неблагоприятных явлений, таких как паводки и лесные пожары. Кроме того, «Безопасный город» сегодня может получать и передавать обращения в Систему-103, а все заинтересованные ведомства видят передвижение медицинских автомобилей на электронной карте города в онлайн-режиме. Появилась в этом году и информация об объектах коммунальной инфраструктуры – сетях газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, управляющих компаниях.

- Процесс наполнения контентом нельзя останавливать. Кроме того, жизнь в городе не стоит на месте, поэтому контент требует постоянной актуализации, чтобы он соответствовал реальности. Работа будет продолжатся и в последующие годы, - добавил Марс Ильхужин.

Как подчеркнул заместитель главы Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов, система, прежде всего, направлена на прогнозирование и реагирование на чрезвычайные ситуации, происшествия. За счет нее, например, удалось значительно снизить уровень преступности на улицах города. Так, с помощью системы за год установили и задержали 12 человек, совершивших правонарушения.

Пока в число городов региона, где работает «Безопасный город», входят Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск, Мегион и Советский район. Но в будущем в планах правительства округа - расширить охват населенных пунктов Югры. Созданная система позволяет это сделать.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтёры из Израиля, Болгарии и Индии едут на Форум добровольцев Ямала
В Тарко-Сале задержали подозреваемого в мошенничестве
Опыт Ямала по инициативному бюджетированию впечатлил Мексику
Города Югры становятся умнее и безопаснее за счет цифровых технологий
Пуровчанка отдала мошенникам 120 тысяч рублей, чтобы получить кредит
На главной ледовой переправе Ямала повышена грузоподъемность
В Заксобрании ЯНАО наградили победителей олимпиады по краеведению и родным языкам
В Тазовском районе открыли зимник на Мессояху
Новоуренгойка, фиктивно приютившая иностранцев, распрощалась с наживой
ВТБ совместно с Mastercard предоставил клиентам SwatchPay
Новый Уренгой победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
Таркосалинские благотворители исполняют желания многодетных семей
Лабытнанги полностью выполнили план по ремонту дорог
В Ноябрьске в массовом ДТП пострадали только автомобили
В Губкинском рецидивист весь день избивал подростка, не выпуская из квартиры
Общественники помогли многодетной матери вернуть деньги за кривой дом
Ямал признан лучшим регионом по цифровизации госзакупок
В Салехарде во дворе, где погибла бабушка от падения снега, вновь сошла лавина
Должникам спишут пени за «коммуналку» по новым правилам