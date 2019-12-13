Пуровчанка отдала мошенникам 120 тысяч рублей, чтобы получить кредит

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-13T14:02:33+03:00

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Жительница поселка Пуровск Пуровского района оказалась жертвой мошенничества, когда попыталась оформить кредит, предложенный аферистами.

Когда женщина осознала, что ее обманули, обратилась в полицию за помощью. 11 декабря она рассказала, что за пять дней до этого ей позвонил неизвестный мужчин. Он представился сотрудником банковского учреждения и предложил ей оформить кредит в размере 700 тысяч рублей под низкий процент годовых. Женщина согласилась, после этого на протяжении нескольких дней ей звонили неизвестные люди, представляясь специалистами этого же банка, указывали на какие расчетные счета переводить денежные средства за оплату якобы банковских услуг.

В общей сложности женщина перевела на чужие счета 121 396 рублей. После того, как 11 декабря обещанные кредитные средства не поступили на ее банковскую карту, она поняла, что это обман. Причиненный ущерб правоохранители оценили как значительный.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению данного противозаконного деяния, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция проситгорожан для оформления кредитных договоров обращаться в проверенные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU