СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-13T13:11:17+03:00

В Заксобрании ЯНАО наградили победителей олимпиады по краеведению и родным языкам Фото: zsyanao.ru

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Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин наградил победителей межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам, которая завершилась накануне.

Спикер ямальского парламента отметил важность события в сохранении, защите и продвижении культуры и языков коренных малочисленных народов Севера.

- Уверен, олимпиада дала возможность людям разных национальностей лучше узнать культуру, обычаи и традиции народов, населяющих ямальскую землю, – отметил Сергей Ямкин, поблагодарив организаторов мероприятия за яркий и насыщенный образовательный проект, который состоялся на базе Ямальского многопрофильного колледжа.Напомним, творческие испытания прошли 25 ямальских школьников и студентов.

Победители олимпиады получили памятные подарки от Заксобрания. Заведующая кафедрой развития этнокультурного образования Регионального института развития образования Клавдия Слепа отмечена Благодарственным письмом окружного парламента за вклад в сохранение культуры и языка коренных малочисленных народов Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU