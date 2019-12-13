В Заксобрании ЯНАО наградили победителей олимпиады по краеведению и родным языкам
Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин наградил победителей межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам, которая завершилась накануне.
Спикер ямальского парламента отметил важность события в сохранении, защите и продвижении культуры и языков коренных малочисленных народов Севера.
- Уверен, олимпиада дала возможность людям разных национальностей лучше узнать культуру, обычаи и традиции народов, населяющих ямальскую землю, – отметил Сергей Ямкин, поблагодарив организаторов мероприятия за яркий и насыщенный образовательный проект, который состоялся на базе Ямальского многопрофильного колледжа.Напомним, творческие испытания прошли 25 ямальских школьников и студентов.
Победители олимпиады получили памятные подарки от Заксобрания. Заведующая кафедрой развития этнокультурного образования Регионального института развития образования Клавдия Слепа отмечена Благодарственным письмом окружного парламента за вклад в сохранение культуры и языка коренных малочисленных народов Севера.
ИСТОЧНИК KP.RU