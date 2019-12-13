СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-13T12:49:38+03:00

В Тазовском районе открыли зимник на Мессояху Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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По зимнику от поселка Тазовский до Восточно-Мессояхского месторождения движение открыли 13 декабря. Первая колонна машин с грузом для нефтепромысла вышла на 142-километровую трассу из снега и льда в 8 утра. Расчетное время в пути по сезонной автодороге составляет около пяти часов.

Зимник – единственная дорога, которая связывает местрождение с Большой землей. Строительство велось с начала ноября, когда на Ямале выпал первый снег. Работы выполняли специалисты из Тазовского муниципального дорожно-транспортного предприятия. Особое внимание было уделено намораживанию ледовых переправ: их на всем протяжении зимника семь, общая протяженность свыше 3 км, грузоподъемность переправ в декабре достигает 30 тонн, но уже к февралю она увеличится до 100.

Временная дорога через тундру состоит из резких подъемов и спусков, высота перепадов на отдельных участках достигает 25 метров. Пропускная способность двухполосного автозимника – более 150 автомобилей в сутки.

Каждый водитель, направляющийся на Восточно-Мессояхское месторождение, проходит инструктаж, получает памятку с номерами телефонов экстренных служб.

В 2019-2020 годах на автономный арктический нефтепромысел по зимнику Тазовский – Мессояха будет доставлено порядка 96 тысяч тонн материально-технических ресурсов, сообщает администрация Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU