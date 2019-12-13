2019-12-13T12:34:29+03:00
Происшествия

Новоуренгойка, фиктивно приютившая иностранцев, распрощалась с наживой

Женщина не дождалась вступления решения суда в законную силу
Анна Полякова
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Новоуренгойка, фиктивно приютившая иностранцев, распрощалась с наживойНовоуренгойка, фиктивно приютившая иностранцев, распрощалась с наживойФото: Ольга Крыльцова
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Предприимчивая жительница Нового Уренгоя не долго радовалась незаконной сделке. Как сообщает прокуратура ЯНАО, северянку уличили в фиктивной регистрации иностранцев. С февраля по май 2019 она фиктивно «приютила» у себя пятерых таджиков. При этом предоставить жилое помещение для проживания она не планировала. За оказанные услуги ею получила вознаграждение в размере 15 тыс. рублей.

На нее завели уголовное дело, которое мировым судьей в последствии прекращено, поскольку сама подсудимая активно способствовала раскрытию преступления.

По закону сделка в случае исполнения подобной сделки обеими сторонами все полученное по ней подлежит взысканию в доход Российской Федерации.

Тогда прокуратура в суд направила исковое заявление в интересах РФ с требованиями взыскать в доход государства 15 тыс. рублей, полученные за сделку, которое судом было удовлетворено.

Накануне, не дожидаясь вступления решения суда в законную силу, новоуренгойка перечислила в доход государства взысканные с нее денежные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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