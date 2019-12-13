Новый Уренгой победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-13T11:44:06+03:00

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Новый Уренгой получил диплом победителя в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

На конкурс было представлено четыре проекта, все они хорошо известны новоуренгойцам, сообщили в администрации города.

Проект «Праздник народов Севера» в конце марта проводится на площадке около озера Молодежное. Здесь устанавливают ненецкие чумы. Хозяйки рассказывают о своем быте и угощают национальными блюдами. Тут же проходит выставка достижений народного хозяйства ЯНАО, торговля дикоросами, олениной, северной рыбой, изделиями народных умельцев. Спортсмены меряются силой в национальных видах спорта.

Проект «Национальные подворья» реализуется ежегодно в День города. 12 общественных объединений исполняют песни и танцы народов, угощают всех желающих национальными блюдами. В финале мероприятия проводится традиционный хоровод Дружбы, где участники мероприятия танцуют под микс из музыкальных фрагментов разных народов.

Цель проекта «Образовательный передвижной этнопарк «Аркториум» – создание единого регионального пространства в целях образовательного и научного диалога как способа массового вовлечения учащихся в процесс изучения этнической культуры коренных народов Ямала.

Проект «Интеграция школьников из семей мигрантов в образовательный процесс и освоение ребёнком-инофоном русского языка» ставит целью успешную адаптацию и интеграцию детей-мигрантов к школе.

ИСТОЧНИК KP.RU