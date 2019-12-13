Таркосалинские благотворители исполняют желания многодетных семей

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-13T11:24:33+03:00

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В Тарко-Сале проходит ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний». Исполнить новогоднюю мечту ребенка может каждый горожанин. Для этого нужно прийти в развлекательный центр «Апельсин», снять с ёлки открытку и сообщить администратору, чьим волшебником вы стали.

Благотворительная акция для детей из многодетных и малоимущих семей проходит в Тарко-Сале с 2013 года по инициативе предпринимателя Екатерины Харитоновой. Ребята оформляют открытки с желаниями. Подарки для них принимают до 22 декабря и вручают на новогоднем утреннике, сообщили в администрации Пуровского района.

Семьи с детьми – получателями подарков начали готовить свои открытки еще в августе. Чаще всего дети просят канцелярию, мягкие игрушки или наборы конфет. До Нового года осталось совсем немного времени, а подарки купили ещё не всем детям.

- Всё очень просто: вы приходите, выбираете открытку, читаете и решаете, что вы можете приобрести. Подходите к барной стойке и вносите в список свою фамилию, имя и контактный телефон, – пояснила организатор акции.

ИСТОЧНИК KP.RU