Лабытнанги полностью выполнили план по ремонту дорог

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-13T10:48:40+03:00

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Лабытнанги полностью справился с запланированными объёмами ремонта дорог в 2019 году. Обновлено 9 дорожных участков. В реализации федерального нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» город продолжит участвовать в 2020 году.

Обновлённые участки востребованы горожанами, связывают центр с отдалёнными микрорайонами города, по ним проходят автобусные маршруты, которые стали безопасными и комфортными.

Ремонт затронул автодорогу в микрорайоне Обской от улицы Орлова до дороги на Лабытнанги. Выполнены работы по асфальтированию проезжей части, восстановлению и укреплению обочин. Установлены сигнальные столбики, восстановлена разметка. Благодаря нацпроекту стало комфортно проезжать по улице Центральная, в границах улиц Октябрьская – Железнодорожная, на этом же участке отремонтированы водоотводные сооружения.

Вдоль автодорог по улице Рабочая, Северная и Бованенко проведен ремонт линий электроосвещения общей протяжённостью 1,45 км, «засветилась» автодорога от АЗС-233 по улице Автострадная в сторону микрорайона Обской.

В 2020 году в окружной столице и Лабытнанги запланировано отремонтировать 6,7 километров городских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU