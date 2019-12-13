В Ноябрьске в массовом ДТП пострадали только автомобили

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-13T10:37:07+03:00

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В Ноябрьске на улице Советская произошла массовая авария с участием трех автомобилей. ДТП случилось 12 декабря в 16 часов 05 минут. Как рассказали в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель за рулем «Шевроле» при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу встречной «Тойоте». В результате произошло столкновение. От удара «японец» изменил траекторию движения и совершил наезд на стоящую «ГАЗель».

На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощь, после чего водителя «Шевроле» доставили в травматологическое отделение ГБУЗ ЯНАО Ноябрьская ЦГБ, лечение не назначалось. В результате ДТП пострадали только автомобили.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств. С начала 2019 года в 4579 зарегистрированных ДТП погибли 31 человек и 513 травмированы, в их числе 62 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU