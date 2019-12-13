СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-13T10:04:06+03:00

В Губкинском рецидивист весь день избивал подростка, не выпуская из квартиры Фото: Ольга Крыльцова

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В Губкинском зачитали приговор рецидивисту, который сутки избивал подростка. Изверга судили по двум статьям: «Незаконное лишение человека свободы с применением насилия» и «Вымогательство, совершенное с применением насилия».

25-летний северянин, распивая алкоголь у себя дома в компании знакомых 24 июня 2019, решил расквитаться с 16-летним юношей, с которым конфликтовал. Друзьям он не рассказал подробности задуманного, но попросил помочь заманить подростка к себе.

Когда пришел юноша, злопамятный мужчина несколько часов избивал парня кулаками и различными предметами. Кроме того, хозяин потребовал от юноши 5 тысяч рублей. Получив отказ, продолжил избивать. Только вечером он отпустил свою жертву.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, во время предварительного следствия и в судебном процессе мужчина вину в совершенном преступлении признал полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU