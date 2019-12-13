Общественники помогли многодетной матери вернуть деньги за кривой дом

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-13T10:07:38+03:00

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Активисты ОНФ на Ямале помогли многодетной матери через суд вернуть деньги за некачественно построенный дом. Женщина пожаловалась «фронтовикам» на кривой и холодный дом, который ей построили за 3 млн рублей в 7-м проезде микрорайона Радужный в Салехарде. Предприниматель-застройщик отказался принимать претензии и переделывать жилище.

На месте общественники подтвердили что дом стоит неровно, сваи не выдерживают нагрузку, высота потолков обоих этажей не соответствует условиям договора. Весь чердак обледенел из-за отсутствия гидроизоляции при постройке здания.

- Все это мы зафиксировали при обследовании дома многодетной мамы, которая в том числе ухаживает за ребенком-инвалидом. Вопиющая безответственность со стороны предпринимателя, - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Василий Рябиков.

Активисты ОНФ проконсультировали женщину и помогли составить документы для обращения в Роспотребнадзор и суд, который отказал истице, когда предприниматель заявил, что при приеме работ у женщины не было претензий.

Выяснилось, что в договоре были прописаны только общие технические условия постройки без утвержденного проекта дома и сметы, отсутствовал конкретный срок сдачи-приема заказчику.

Ямальское управление Роспотребнадзора подало апелляционную жалобу в суд ЯНАО, где указывалось, что ремонт дома обойдется в сумму, превышающую затраты на его строительство.

В результате судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО взыскала с застройщика в пользу женщины около 4 млн рублей. Кроме того, недобросовестному предпринимателю придется демонтировать дом, вывезти мусор и привести земельный участок в первоначальное положение.

ИСТОЧНИК KP.RU