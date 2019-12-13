Ямал признан лучшим регионом по цифровизации госзакупок

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-13T09:22:33+03:00

Округ получил диплом в номинации «Лучший регион на Портале поставщиков»

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Работа Ямала по цифровизации госзакупок отмечена на премии Рунета. Ямало-Ненецкий автономный округ получил диплом в номинации «Лучший регион на Портале поставщиков». Регион отмечен за активность заказчиков, поставщиков и взаимодействие с другими регионами.

Директор департамента госзаказа округа Олег Клочков отметил, что попадание в шорт-лист премии Рунета – высокая оценка работы правительства региона по повышению прозрачности и конкурентности закупок малого объема.

Внедрение Портала поставщиков значительно упростило и ускорило процесс. Один из ключевых положительных итогов - экономия от проведения котировочных сессий. За два месяца пилотного использования Портала заказчики автономного округа суммарно сэкономили более полумиллиона рублей, сообщает праивтельство ЯНАО.

- Мы уверены, что по мере расширения сферы применения котировочных сессий эта цифра будет расти в геометрической прогрессии, – сказал Олег Клочков.

Портал поставщиков создан правительством Москвы для автоматизации закупок малого объёма. Ямал присоединился к проекту в 2019 году. Сейчас на портале 150 региональных и муниципальных заказчиков и более 300 поставщиков из округа. Заключено 340 контрактов.

В департаменте города Москвы по конкурентной политике отметили активность Ямала в работе на портале и организации межрегионального взаимодействия.

- Масштабирование Портала поставщиков на российские регионы позволило стереть географические границы, расширить рынки сбыта продукции для предпринимателей и обеспечить поиск новых добросовестных поставщиков для заказчиков, – отметил руководитель департамента Геннадий Дёгтев.

ИСТОЧНИК KP.RU